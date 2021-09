Il Meteo in Lombardia: tempo stabile fino a sabato con temperature in aumento

MeteoWeb

“Fino a sabato tempo stabile e mite con temperature in aumento specie da venerdì. Domenica possibile transito di una saccatura con tempo instabile“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti meteo di Arpa regionale.

Domani sereno o poco nuvoloso, con nubi basse tra notte e primo mattino su Prealpi e Pianura, localmente insistenti per buona parte del mattino.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 11 e 14 °C, massime tra 22 e 24°C.

Zero termico: attorno a 4200 metri.

Venti: deboli; in pianura da est, in montagna prevalentemente settentrionali.