Il Meteo in Toscana: cielo sereno e temperature stazionarie nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli variabili, fino a moderati di Maestrale nel pomeriggio lungo il litorale.

Mari: in prevalenza poco mossi, temporaneamente mossi nel pomeriggio i settori meridionali.

Temperature: stazionarie con massime fino a 30-32 gradi nelle pianure interne (minime in media e massime di 3-4 gradi superiori).

Domani sereno o poco nuvoloso con velature in transito da nord verso sud, soprattutto nel corso del pomeriggio quando potranno risultare a tratti più consistenti.

Venti: deboli da nord est nell’interno, fino a moderati di Maestrale sulla costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.

Mercoledì 8 inizialmente sereno o poco nuvoloso con moderato aumento di nubi cumuliformi nell’interno durante le ore pomeridiane, ma con bassa probabilità di precipitazioni.

Venti: deboli variabili.

Mari: generalmente poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime al sud.

Giovedì 9 poco o parzialmente nuvoloso con sviluppo di modesti addensamenti pomeridiani sulle zone interne.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.