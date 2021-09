Il Meteo in Toscana: forte maltempo in arrivo, instabilità e temporali da giovedì

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso per nubi prevalentemente medio alte parte della giornata.

Venti: di Scirocco in graduale rinforzo fino a moderati nel pomeriggio su costa e Arcipelago.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: stazionarie.

Giovedì 16 nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi in mattinata sul nord-ovest. Nel pomeriggio e in serata ulteriore peggioramento con generale aumento della instabilità e precipitazioni prevalentemente temporalesche, anche di forte intensità, possibili su tutto il territorio.

Venti: inizialmente di Scirocco deboli o moderati sulla costa; nel pomeriggio sera rotazione a Libeccio.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Venerdì 17 parzialmente nuvoloso con schiarite anche ampie e decise lungo la costa; sulle zone interne addensamenti a tratti consistenti associati a rovesci sparsi e brevi e isolati temporali.

Venti: deboli o localmente moderati da sud, sud-ovest.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Temperature: in ulteriore calo.

Sabato 18 nuvoloso o molto nuvoloso sulle zone nord occidentali con precipitazioni a carattere sparso in graduale esaurimento dal pomeriggio sera; poco o a tratti parzialmente nuvoloso sulle zone centrali e meridionali, con possibili piovaschi e isolati rovesci nel pomeriggio sulle zone interne.

Venti: di Libeccio, deboli sulle zone interne, moderati su costa e Arcipelago.

Mari: mossi.

Temperature: in calo, in particolare le minime sulle zone meridionali e le massime su quelle settentrionali.