Il Meteo in Toscana: nubi e temporali fino a domani mattina, temperature in rialzo nei prossimi giorni

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi molto nuvoloso con precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, più frequenti sulle zone settentrionali della regione e più probabili dalla sera.

Venti: di Scirocco moderati su costa e Arcipelago, generalmente deboli da sud altrove.

Mari: mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Domani molto nuvoloso in nottata e nelle prime ore della mattina con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, più probabili sulle zone centro-meridionali della regione e su quelle orientali. Tendenza ad attenuazione della nuvolosità nel corso della mattina. Nel pomeriggio non si escludono isolati piovaschi sui rilievi.

Venti: deboli occidentali in locale rinforzo nel pomeriggio.

Mari: mossi.

Temperature: pressoché stazionarie o in lieve aumento al nord.

Martedì 28 Settembre nuvoloso al mattino per nubi di tipo basso in dissolvimento, sereno in montagna; prevalenti condizioni di cielo poco nuvoloso nel pomeriggio. Nuvolosità alta e stratificata in aumento in serata.

Venti: deboli settentrionali, moderati di Maestrale sulla costa centro-meridionale nel pomeriggio.

Mari: poco mossi o temporaneamente e localmente mossi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve aumento con punte di 28-29 gradi in pianura.

Mercoledì 29 poco o parzialmente nuvoloso; nel pomeriggio non si escludono isolati rovesci sui rilievi.

Venti: deboli settentrionali.

Mari: poco mossi o a tratti mossi.

Temperature: stazionarie e superiori alle medie.