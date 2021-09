Il Meteo in Toscana: piogge e rovesci temporaleschi da domani, cielo sereno da domenica

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani poco nuvoloso con addensamenti su Arcipelago e zone meridionali dove saranno possibili locali piogge. Dal pomeriggio ovunque nuvoloso o molto nuvoloso con piogge solo occasionali e brevi. In serata possibili rovesci temporaleschi su litorale grossetano e basso Arcipelago.

Venti: deboli orientali nell’interno, fino a moderati di Scirocco sulla costa.

Mari: fino a mossi a sud dell’Elba, in particolare al largo.

Temperature: quasi stazionarie le minime. Lieve calo delle massime in particolare sulla costa.

Sabato 4 nuvoloso con possibili rovesci o locali brevi temporali sul basso Arcipelago e sul grossetano; altrove qualche isolata e breve pioggia. Nel pomeriggio addensamenti cumuliformi nell’interno con locali rovesci temporaleschi. In serata sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli orientali in rotazione a nord nord-ovest fino a moderati sulla costa.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo e in Maremma.

Temperature: minime in aumento.

Domenica 5 sereno o poco nuvoloso con debole sviluppo di nubi cumuliformi sui crinali dell’Appennino settentrionale.

Venti: di brezza con componente settentrionale, fino a moderati di Maestrale sulla costa nel pomeriggio-sera.

Mari: poco mossi

Temperature: minime in calo e massime quasi stazionarie.

Lunedì 6 sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani dell’Appennino settentrionale.

Venti: di brezza con componente settentrionale, fino a moderati di Maestrale nel pomeriggio lungo il litorale.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.