Il Meteo in Toscana: possibili piovaschi e rovesci tra oggi e domani

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi al mattino parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone occidentali; dal pomeriggio ovunque nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di brevi piovaschi sparsi e occasionali. In serata non sono esclusi temporali su Arcipelago e costa grossetana.

Venti: deboli orientali nell’interno, fino a moderati di Scirocco sulla costa.

Mari: fino a mossi a sud dell’Elba, in particolare al largo.

Temperature: quasi stazionarie le minime. Lieve calo delle massime in particolare sulla costa.

Domani poco o parzialmente nuvoloso al mattino; nel pomeriggio sviluppo di addensamenti sulle zone interne, in particolare sui rilievi collinari centro meridionali e sull’Appennino, ove saranno possibili rovesci o temporali a carattere sparso o isolato in esaurimento entro sera.

Venti: deboli orientali in rotazione a nord nord-ovest fino a moderati sulla costa.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo e in Maremma.

Temperature: minime in aumento.

Domenica 5 sereno o poco nuvoloso con modesto sviluppo di nubi cumuliformi sui crinali dell’Appennino settentrionale.

Venti: deboli settentrionali, fino a moderati di Maestrale sulla costa nel pomeriggio-sera.

Mari: poco mossi

Temperature: minime in calo e massime quasi stazionarie.

Lunedì 6 sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sull’Appennino settentrionale.

Venti: deboli variabili, fino a moderati di Maestrale nel pomeriggio lungo il litorale.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.

Martedì 7 poco nuvoloso o velato.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.