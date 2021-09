Il Meteo in Toscana: possibili rovesci in Appennino tra mercoledì e giovedì

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani poco nuvoloso con banchi di nebbia o nubi basse nelle zone di pianura, in particolare settentrionali, in dissolvimento nel corso della mattina. dal pomeriggio transito di velature con addensamenti cumuliformi sull’Appennino settentrionale.

Venti: deboli settentrionali, moderati di Maestrale sulla costa centro-meridionale nel pomeriggio.

Mari: poco mossi o temporaneamente e localmente mossi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento con punte di 28-29 gradi in pianura.

Mercoledì 29 velato con tendenza a miglioramento nel corso del mattino. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi in Appennino con isolati rovesci temporaleschi. Locali rovesci in Appennino saranno possibili anche in serata.

Venti: deboli occidentali con rinforzi di Maestrale lungo la costa nel pomeriggio.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie o in locale aumento; massime stazionarie o in locale calo.

Giovedì 30 poco nuvoloso con addensamenti anche compatti sui crinali e sull’Appennino orientale, dove saranno possibili deboli precipitazioni sparse.

Venti: deboli o al più moderati da nord est.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo dal pomeriggio.

Temperature: massime in calo, specialmente nelle zone interne.

Venerdì 1 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli da nord est.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo; massime stazionario.