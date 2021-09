Il Meteo in Veneto: condizioni anticicloniche fino a domani, mercoledì arriva una saccatura da nord-ovest

MeteoWeb

“Fino a martedì condizioni anticicloniche con tempo stabile, ma solo in parte soleggiato per presenza di nubi basse e formazione di foschie e nebbie sulle zone pianeggianti e nei fondovalle nelle ore più fredde; mercoledì arriverà una saccatura da nord-ovest, portando annuvolamenti e qualche precipitazione, fino almeno alla prima parte di giovedì. In seguito si ripristineranno condizioni anticicloniche“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo variabile con nubi stratiformi piuttosto persistenti in pianura e cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi; possibili riduzioni della visibilità in pianura dopo il tramonto. Temperature massime in locale variazione in pianura, in aumento nelle valli, stazionarie o in locale diminuzione in alta montagna.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità alta nella seconda parte della giornata; fino alla mattina foschie e locali nebbie in pianura e nelle valli prealpine.

Precipitazioni: Generalmente assenti.

Temperature: Minime prevalentemente in calo; massime in aumento in pianura e nelle valli, senza notevoli variazioni in alta quota.

Venti: In quota da deboli a moderati in serata, inizialmente da nord-ovest e dal pomeriggio da sud-ovest; altrove, in genere deboli con direzione variabile.

Mare: Quasi calmo.

Mercoledì 29 a inizio giornata cielo poco o parzialmente nuvoloso per velature, con aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata a partire dalle zone montane e dalla pianura interna. Possibili riduzioni della visibilità fino al mattino in pianura soprattutto sulle zone meridionali.

Precipitazioni: Sulle zone montane fino al mattino in prevalenza assenti; dalla tarda mattinata probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) per fenomeni sparsi in prevalenza di modesta entità. In pianura assenti per gran parte della giornata, salvo probabilità medio-bassa (25-50%) di locali piogge in serata sulle zone interne.

Temperature: Minime in aumento, massime in diminuzione sulle zone settentrionali e centrali, stazionarie a sud.

Venti: In quota fino a metà giornata moderati da sud-ovest, in seguito in attenuazione e rotazione fino a diventare deboli settentrionali. In pianura in prevalenza deboli variabili, salvo moderati rinforzi da nord-est lungo la costa in serata.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Giovedì 30 residua variabilità con annuvolamenti più consistenti in pianura fino a metà giornata, alternati a schiarite più precoci in montagna. Possibili residue precipitazioni sulle zone centro-meridionali tra la notte e la mattina. Temperature prevalentemente in diminuzione. In pianura venti moderati da nord-est.

Venerdì 1 cielo sereno o poco nuvoloso senza precipitazioni. Temperature minime in diminuzione, massime in locale variazione.