Il Meteo in Veneto: da domani tempo stabile in pianura, più variabile in montagna

“Sabato lieve cedimento della pressione per l’approfondimento di una saccatura sull’Europa settentrionale ma con effetti del tutto marginali sulla regione, con possibilità di qualche locale precipitazione sulle zone montane. Da domenica tenderà a rinforzarsi un promontorio anticiclonico di matrice mediterranea con tempo stabile in pianura, più variabile in montagna per ingresso di correnti umide più instabili. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo o saranno in lieve aumento nei valori massimi e subiranno un calo anche marcato mercoledì, specie in pianura“: queste le previsioni meteo per il Veneto, riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. Sulle zone montane sviluppo di nuvolosità cumuliforme con possibili locali rovesci (probabilità bassa 5-25%). Temperature massime senza notevoli variazioni. Venti in pianura deboli di direzione variabile, a regime di brezza sulla costa. In quota venti deboli dai quadranti settentrionali.

Domani in pianura cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo possibili riduzioni della visibilità nelle prime ore sulla pianura sud-orientale. In montagna sereno o poco nuvoloso fino a metà giornata, salvo iniziali nubi basse in Valbelluna, poi irregolarmente nuvoloso per attività cumuliforme.

Precipitazioni. Nel pomeriggio probabilità bassa (5-25%) di locali rovesci sulle zone montane.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni, massime in aumento.

Venti. In pianura deboli di direzione variabile, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli dapprima dai quadranti occidentali poi da quelli settentrionali.

Mare. Poco mosso o quasi calmo.

Lunedì 13 tempo stabile con cielo in prevalenza sereno in pianura, sulle zone montane sereno o poco nuvoloso, salvo modesti cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni.

Venti. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli occidentali.

Mare. Poco mosso o quasi calmo.

Martedì 14 al mattino in pianura sereno o poco nuvoloso, sulle zone montane poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio tendenza a generale aumento della nuvolosità con possibili precipitazioni sulle zone montane più settentrionali. Temperature senza notevoli variazioni o localmente in aumento nei valori minimi. Venti in quota in rinforzo da sud-ovest.

Mercoledì 15 condizioni di maggiore variabilità, a tratti di instabilità, con nuvolosità irregolare, a tratti consistente, alternata a schiarite. Nel corso della giornata saranno probabili precipitazioni sparse su zone montane e pedemontane, anche a carattere di rovescio; in pianura generalmente assenti. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in diminuzione.