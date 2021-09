Il Meteo in Veneto: nel fine settimana piogge e nuvolosità diffusa

MeteoWeb

“Nei prossimi giorni la situazione meteorologica sull’Europa centro-meridionale sarà perlopiù variabile a causa di correnti occidentali che guidano nuclei depressionari alternati a temporanei promontori di alta pressione; sulla nostra regione il tempo sarà più variabile/instabile, con precipitazioni e nuvolosità più diffusa, nel fine settimana ed in particolare domenica, e più stabile con tempo in parte soleggiato nei primi giorni della settimana“: queste le previsioni meteo per il Veneto, riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tratti soleggiati alternati ad annuvolamenti, più probabili in montagna. Possibili modeste precipitazioni deboli e locali in pianura, e piovaschi/rovesci sparsi sui rilievi. Temperature massime senza particolari variazioni in pianura e in lieve aumento in montagna.

Domani tempo variabile, con annuvolamenti irregolari alternati a schiarite.

Precipitazioni: Generalmente assenti fino al pomeriggio; verso sera aumento della probabilità di piovaschi o rovesci sparsi, a partire dalle zone occidentali, poi in estensione specie dalla tarda sera o nella notte a buona parte della regione.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in calo specie in montagna.

Venti: In quota deboli/moderati occidentali, in attenuazione dal pomeriggio. In pianura in prevalenza orientali, moderati fino a metà giornata, deboli in seguito.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Domenica 19 tempo variabile/instabile con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto; possibili schiarite a partire da ovest verso sera.

Precipitazioni: Possibili modeste piogge sparse nella notte e fino al mattino, un po’ più probabili sulle zone montane; nelle ore pomeridiane intensificazione dei fenomeni con rovesci e temporali sparsi, che potranno interessare tutta la Regione; probabile esaurimento dei fenomeni verso sera a partire da ovest.

Temperature: In generale diminuzione, più marcata nelle minime che saranno raggiunte alla sera in molte zone.

Venti: In quota moderati, a tratti tesi, da sud-ovest. In pianura deboli/moderati orientali fino alle ore centrali, poi deboli/moderati meridionali dal pomeriggio.

Mare: Poco mosso, fino a mosso verso sera.

Lunedì 20 tempo in parte soleggiato, con schiarite alternate a qualche annuvolamento. Non si esclude qualche pioggia, eventualmente debole e locale in pianura, un po’ più significativa con qualche possibile rovescio sulle zone montane, specie prealpine, nel pomeriggio. Temperature in ulteriore contenuta diminuzione.

Martedì 21 tempo in parte soleggiato al mattino, poi nuvolosità più diffusa dalle ore centrali, con annuvolamenti sparsi e transito di nuvolosità alta. Possibili locali piovaschi sui rilievi, e qualche isolata debole pioggia in pianura. Temperature senza sensibili variazioni, salvo le minime in contenuto aumento in pianura.