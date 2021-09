Il Meteo in Veneto: oggi rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio/sera, possibili fenomeni intensi

MeteoWeb

“Domenica e fino alle prime ore di lunedì condizioni di tempo da variabile a instabile, dapprima con precipitazioni deboli seguite da rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio e sera. Sono possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate)“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo delle prossime ore.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, “in questi giorni la situazione meteorologica sull’Europa centro-meridionale sarà variabile a causa di correnti occidentali che guidano nuclei depressionari alternati a periodi di risalita della pressione; sulla nostra regione il tempo sarà instabile con precipitazioni e nuvolosità più diffusa nel fine settimana ed in particolare domenica, e più stabile e in parte soleggiato dai primi giorni della settimana“.

Oggi tempo instabile, con cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche possibile parziale schiarita sulle zone centro-meridionali verso sera. Intensificazione dei fenomeni con rovesci e temporali diffusi, che tenderanno ad interessare tutta la Regione. Il limite della neve si abbasserà a 2500-2600 metri sulle Dolomiti nella notte. Temperature in generale diminuzione, più marcata nelle minime che saranno raggiunte alla sera in molte zone.

Domani tempo in parte soleggiato in pianura, con schiarite alternate ad annuvolamenti, più diffusi sulle zone centro-orientali; in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso sui rilievi, salvo qualche breve locale schiarita.

Precipitazioni: Residue precipitazioni sparse nella notte sul nordest della regione; in seguito possibilità piovaschi o rovesci, locali in pianura, sparsi sulle zone montane, specie prealpine, nel pomeriggio.

Temperature: Valori in ulteriore contenuta diminuzione.

Venti: In pianura generalmente moderati da nordest, con qualche rinforzo sulle zone costiere e orientali. In montagna venti in prevalenza deboli/moderati settentrionali.

Mare: Poco mosso, fino a mosso dalla sera.

Martedì 21 tempo abbastanza soleggiato, salvo nubi residue al mattino e qualche annuvolamento locale in giornata.

Precipitazioni: Possibile qualche rovescio residuo nelle prime ore in montagna; poi generalmente assenti.

Temperature: Valori senza sensibili variazioni di rilievo in pianura, in montagna minime in calo e massime in ripresa.

Venti: In pianura moderati da nordest in attenuazione dal pomeriggio; in montagna in prevalenza deboli/moderati settentrionali.

Mare: Mosso, in attenuazione a poco mosso dal pomeriggio.

Mercoledì 22 tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo qualche locale annuvolamento e qualche nube alta. Temperature minime in calo, massime stabili in pianura e in aumento in montagna.

Giovedì 23 tempo stabile e in prevalenza sereno salvo qualche annuvolamento sui rilievi. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve ripresa.