Il Meteo in Veneto: pressione in diminuzione, da giovedì piogge e calo delle temperature

“Persiste l’estensione verso le nostre latitudini dell’Anticiclone Subtropicale Africano, le caratteristiche meteorologiche salienti sono le temperature sopra la media anche di molto e l’assenza di precipitazioni che dura dall’inizio del mese. Mercoledì pressione in calo, da giovedì depressioni provenienti da nord-ovest porteranno varie piogge e faranno scendere le temperature“: queste le previsioni meteo per il Veneto, riportate nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature simili a lunedì e sopra la media, anche sensibilmente di pomeriggio.

Domani alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni: Sulla pianura assenti, sui monti probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi/rovesci di pomeriggio.

Temperature: In aumento di notte e in calo di giorno con differenze leggere/moderate rispetto a martedì; valori sopra la media anche sensibilmente.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da sud-ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Poco mosso.

Giovedì 16 nella prima metà di giornata alternanza di nuvole e rasserenamenti, dal pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti. Nella seconda metà di giornata andando dalla pianura meridionale alle zone pedemontane e montane probabilità da medio-bassa (25-50%) a medio-alta (50-75%) per piovaschi/rovesci/temporali da locali ad estesi.

Temperature: Rispetto a mercoledì prima delle piogge saranno senza variazioni di rilievo, poi in calo anche sensibile con minime a tarda sera.

Venti: Con direzione variabile; in prevalenza deboli/moderati, a tratti rinforzi durante i temporali.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 17 alternanza di nuvole e rasserenamenti con piogge a tratti che si verificheranno in vari momenti interessando gran parte della Regione a livello giornaliero, temperature in calo.

Sabato 18 alternanza di nuvole e rasserenamenti con piogge a tratti che si verificheranno in vari momenti interessando gran parte della Regione a livello giornaliero, temperature in calo.