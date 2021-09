Allerta per il super tifone Chanthu: le Filippine e Taiwan minacciate da venti distruttivi e piogge torrenziali

MeteoWeb

Il super tifone Chanthu si è formato in sole 48 ore ed ora minaccia le Filippine e Taiwan con venti distruttivi e precipitazioni torrenziali: lo ha reso noto l’ufficio meteorologico centrale di Taiwan.

Il tifone di 5ª categoria 5 questa mattina si trova a circa 630 km a sudest della punta meridionale di Taiwan, con raffiche che hanno raggiunto i 234 km/h.

L’agenzia meteo filippina ha riferito che Chanthu dovrebbe sfiorare la punta nordorientale del Paese entro la fine della giornata di oggi, lanciando un’allerta per venti “distruttivi” nella città di Santa Ana, dove vivono circa 35mila persone, e nella parte orientale delle remote Isole Babuyan.

In seguito il tifone dovrebbe spostarsi in direzione nordest e potrebbe colpire direttamente Taiwan durante il fine settimana.