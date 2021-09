In Italia i non vaccinati sono 9 milioni e 460 mila: tra loro più 50enni che 20enni

MeteoWeb

Sono 9 milioni e 461 mila gli italiani con più di 12 anni non ancora vaccinati, pari al 17,7% di tutta la popolazione vaccinabile. Gli over 60 senza vaccino, in base agli ultimi dati, sono appena 1 milione e mezzo, di cui 837 mila sessantenni (60-69 anni), 467 mila settantenni (70-79 anni) e 154 mila ultraottantenni.

Nelle classi di età più giovani, abbiamo 1 milione e 537 mila non vaccinati tra i ragazzi tra 12 e 19 anni; 1 milione e 240 mila non vaccinati tra i ventenni (20-29 anni); 1 milione e 725 mila non vaccinati tra i trentenni (30-39 anni); 1 milione e 975 mila non vaccinati tra i quarantenni (40-49 anni), 1 milione e 520 mila non vaccinati tra i cinquantenni (50-59 anni).

In base a questi dati, quindi, possiamo vedere che tra i quarantenni e persino tra i cinquantenni ci siano più non vaccinati che tra i ventenni, un risultato forse legato all’obbligo di Green Pass disposto per gli studenti universitari.

In termini percentuali, non è vaccinato il 33,7% dei giovani (12-19 anni), il 20,6% dei ventenni (20-29 anni), il 25,5% dei trentenni (30-39 anni), il 22,7% dei quarantenni (40-49 anni), il 16,1% dei cinquantenni (50-59 anni), l’11,3% dei sessantenni, il 7,9% dei settantenni e solo il 3,5% degli ultraottantenni, come possiamo vedere dal grafico elaborato dal dott. Luca Fusaro a corredo dell’articolo.