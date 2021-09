Vasti incendi nel Sassarese e nel Cagliaritano: oltre 90 ettari in fumo in Sardegna

MeteoWeb

Oggi la Sardegna registra 14 incendi in tutto il territorio regionali: due hanno mandato in fumo oltre 90 ettari. In particolare, ad Usini, nel Sassarese, sono dovuti intervenire gli elicotteri provenienti dalle basi operative di Bosa, Anela e Ala’ dei Sardi per avere la meglio sulle fiamme che pero’ hanno percorso una superficie di circa 80 ettari di pascolo nudo.

Altri 10 ettari di bosco e macchia mediterranea sono andati bruciati a Monastir, nel Cagliaritano: qui sono intervenuti due elicotteri, due squadre di Forestas e una squadre di volontari.