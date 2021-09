Giornata di incendi in Sicilia: le fiamme raggiungono le case a Caltanissetta, evacuazioni – FOTO

MeteoWeb

Incendio a Caltanissetta, in una zona impervia con fitta vegetazione alla periferia est della città. Da diverse ore i Vigili del Fuoco e gli uomini del corpo forestale stanno tentando di spegnere il vasto incendio: le fiamme hanno raggiunto le case, insinuandosi tra le strette viuzze del quartiere San Francesco. A fuoco la tettoia in legno di un terrazzo e una catasta di legno che si trovava sul terrazzo di un’altra abitazione. Poliziotti e Vigili del Fuoco hanno aiutato ad uscire dalle loro abitazioni diverse persone tra cui alcuni anziani spaventati dal volo dei mezzi aerei che planavano vicini alle abitazioni. Nessuno comunque e’ rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti due elicotteri e un Canadair. Stanno operando da terra due squadre del corpo forestale due squadre dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi stanno tentando a piedi di raggiungere la zona piu’ impervia per spegnere i focolai ancora accesi.

Probabilmente il rogo e’ stato causato da qualcuno che stava bruciando fili di rame. Ipotesi che dovra’ essere confermata dai Vigili del Fuoco. Indagini in corso per risalire alle cause dell’incendio.

Giornata d’incendi anche in provincia di Palermo. Vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati tutto il giorno per spegnere gli incendi di macchia mediterranea divampati a Partinico, Borgetto, Alimena, Petralia Soprana, Sciara e Castronovo. A Isola delle Femmine le fiamme hanno danneggiato un magazzino in disuso pieno di legna che si trovava nei pressi dell’Hotel Eufemia. Anche in questo caso i pompieri hanno impiegato ore prima di riuscire a spegnere le fiamme.