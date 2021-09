Incendio a Monza: in fiamme ditta di mascherine chirurgiche

MeteoWeb

Incendio nella notte in via Fermo a Monza: un rogo è divampato in una ditta tessile di proprietà cinese, la App srl, in cui si producono soprattutto mascherine chirurgiche.

Le cause sono ancora da accertare ma si ipotizza un corto circuito elettrico che ha poi interessato della merce imballata.

Non si sono registrati feriti.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.