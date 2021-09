Incendio in via de Roberto a Napoli: aria irrespirabile, “tenete le finestre chiuse”

MeteoWeb

Divampa dalla tarda serata di ieri a Napoli un vasto incendio in via de Roberto e il vento debole ha spinto il fumo verso via Poggioreale.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno operato per tutta la notte e sono ancora impegnati in operazioni di spegnimento, bonifica, messa in sicurezza e rilievi insieme a polizia, polizia municipale e tecnici Arpac.

Non si segnalano, al momento, concentrazioni inquinanti elevate che possono essere correlate al rogo.

A causa della presenza di fumi e di forti odori, l’amministrazione comunale consiglia alla popolazione di tenere chiuse le finestre di casa e di limitare le uscite solo per necessità.