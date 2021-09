Incidenti in Montagna: trovato senza vita il torrentista disperso da ieri

MeteoWeb

E’ stato ritrovato senza vita il 43enne di Val di Zoldo (BL) disperso da ieri: era partito per scendere lungo la gola del torrente Maè e non rientrato. Dopo le perlustrazioni notturne delle varie porzioni del torrente, questa mattina si è ripartiti con l’ausilio dei droni e con le squadre a piedi. Il Gruppo forre del Soccorso alpino e speleologico Veneto ha individuato il corpo a valle della confluenza con il Grisol, all’altezza del Rui Maor.

Al momento i soccorritori stanno valutando come procedere con il recupero, reso molto difficile dal fatto che il corpo si trova in una vasca profonda con forte corrente.