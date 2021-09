Inizio autunno sotto zero in Abruzzo: -7,1°C a Piani di Pezza a 1.450 metri di quota

MeteoWeb

Inizio d’autunno sotto zero sulle montagne dell’Abruzzo, con temperature minime, rilevate questa mattina dalla rete di monitoraggio dell’associazione meteorologica ‘Aq Caput Frigoris’ scese fino a -7,1°C in localita’ Piani di Pezza, a 1450 metri di quota nel territorio di Rocca di Mezzo (L’Aquila). Sull’Altopiano delle Cinque Miglia, a 1250 metri, registrata la temperatura di -2,8°C, cosi’ come a Campo Felice (stazione meteo ‘Il lago di ghiaccio’ a 1.538 metri di quota). A Rocca di Mezzo, 1280 metri di quota, registrati -1°C.

Fresco, ma sopra lo zero, a Terranera (localita’ di Rocca di Mezzo) +1,5°C, a Passo Godi, quota 1560 metri nel territorio di Scanno (L’Aquila) +2,3°C; a Pescasseroli +2,6°C; a Castel di Sangro +2,9°C, a Navelli +3,2°C, alla stazione meteo di L’Aquila Ovest (quota 645 metri) +3,3°C.