Inspiration4 in orbita: ecco cosa vedono dalla cupola di Crew Dragon i 4 avventurieri dello Spazio [VIDEO]

Inspiration4 di SpaceX è diventata oggi la prima missione completamente privata a raggiungere l’orbita terrestre, a bordo di un razzo Falcon 9.

La capsula Crew Dragon di Inspiration4, un veicolo chiamato Resilience, è in orbita a 585 km sopra il nostro pianeta, più in alto di qualsiasi altra capsula Crew Dragon, e circa 185 km al di sopra del percorso seguito dalla Stazione Spaziale Internazionale.

La vista da lassù è incredibile, come ci ha mostrato SpaceX poche ore fa: la società ha pubblicato su Twitter un frammento di video registrato da una delle telecamere di Resilience che cattura il nostro splendido pianeta blu dalla prospettiva della cupola, una finestra che SpaceX ha installato sulla capsula per Inspiration4 (ha sostituito un porto di attracco, di cui Resilience non ha bisogno in questa missione, una gita in solitaria di 3 giorni intorno alla Terra che non prevede, come di norma, l’aggancio alla ISS).

La cupola consente ai membri dell’equipaggio di Inspiration4 di avere una visione a 360 gradi dei loro dintorni.

Come suggerisce il nome, Inspiration4 trasporta un equipaggio di quattro persone: Jared Isaacman, un miliardario tech che ha prenotato e pagato per la missione; l’assistente medico Hayley Arceneaux; Sian Proctor, geoscienziata e divulgatrice scientifico; e l’ingegnere Chris Sembroski.

Il quartetto sta aprendo una nuova strada per il volo spaziale privato e sta anche realizzando un obiettivo filantropico: Inspiration4 mira a raccogliere 200 milioni di dollari per il St. Jude Children’s Research Hospital di Memphis.

Inspiration4 dovrebbe concludersi con uno splashdown nell’oceano sabato 18 settembre.