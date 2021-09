Internet globale, Elon Musk: la rete Starlink “fuori dalla fase di test a ottobre”

MeteoWeb

Elon Musk, patron di SpaceX, ha reso noto che Starlink, il servizio di internet satellitare, dovrebbe uscire dalla fase beta, di prova, a ottobre.

Il servizio di internet satellitare di Musk dovrebbe consentire una connessione ad alta velocità senza passare per infrastrutture terrestri e anche in aree più remote della Terra.

SpaceX finora ha immesso in orbita 1.740 satelliti Starlink.

La fase di test finora è stata in gran parte limitata al Nord America e ad alcune parti dell’Europa, con eccezioni come Australia, Cile e Nuova Zelanda. Si pianifica un’espansione al Messico e al Giappone, forse anche Filippine e Sud Africa.