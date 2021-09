Raro intervento chirurgico in Israele: separate gemelle unite alla testa [FOTO]

MeteoWeb

Un raro intervento chirurgico è stato eseguito in Israele: 2 gemelle di un anno, nate unite alla testa, sono state separate con un’operazione durata 12 ore, che ha richiesto mesi di preparazione.

L’intervento è stato eseguito presso il Soroka Medical Center della città di Beersheba la scorsa settimana, ed ha visto coinvolte decine di esperti provenienti da Israele e dall’estero.

Le due bambine si stanno riprendendo bene, “respirano e mangiano da sole,” ha riferito Eldad Silberstein, capo del dipartimento di chirurgia plastica di Soroka, a Channel 12 di Israele.

Questo tipo di operazione è stata condotta solo 20 volte in tutto il mondo, e per la prima volta è stata eseguita in Israele.