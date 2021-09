Lo splendore della cometa Churyumov-Gerasimenko: è italiana la foto astronomica del giorno della NASA

MeteoWeb

Rolando Ligustri, astrofilo friulano, è un vero e proprio ‘cacciatore di comete’. La splendida foto, scattata 3 giorni fa con un telescopio remotizzato in Nuovo Messico, ritrae la cometa Churyumov-Gerasimenko (67P), famosa per essere stata visitata nel 2014 dalla sonda europea Rosetta.

La foto è stata scelta dalla NASA come foto astronomica del giorno (Astronomy Picture of The Day o Apod). Ma per Ligustri questa non è certo una novità, visto che è la 14esima volta che una delle sue foto viene scelta come Apod dall’agenzia spaziale americana, un vero record per gli astrofotografi italiani.

Quando è stata immortalata da Ligustri, la cometa con la sua bellissima coda si trovava ad un’unita’ astronomica dalla Terra e a due dal Sole durante il suo moto di avvicinamento alla nostra stella madre. La 67P, dopo aver vagato oltre l’orbita di Giove, sta ora tornando per avvicinarsi sempre di piu’ al Sole, da cui sara’ alla distanza minima il prossimo 2 novembre. Il 12 novembre sara’ invece alla distanza minima dalla Terra, a sole 0,42 unita’ astronomiche. La cometa e’ totalmente invisibile negli strumenti amatoriali e lo rimarra’ per tutto il suo passaggio.

Ligustri racconta, sul sito dell’Unione astrofili italiani (Uai), che ha iniziato ad osservare il cielo nel 1973, “ma il vero grande amore e’ sbocciato con il passaggio della cometa di Halley nel 1986. Questa cometa e’ stata la prima che ho seguito fotograficamente. Poi ho scoperto il meraviglioso mondo dei telescopi remoti e con quelli e migliorando ancora la tecnica sono riuscito piano piano ad arrivare all’attuale traguardo di 14 APOD, che mi rende felice, anche perche’ non nascondo che le comete sono i soggetti che amo di piu’”.