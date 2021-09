La durata della vita umana non ha un limite (in teoria)

MeteoWeb

Gli esseri umani possono probabilmente vivere almeno fino a 130 anni, e forse ben oltre, anche se le possibilità di raggiungere un’età così avanzata rimangono incredibilmente modeste, secondo una nuova ricerca.

Il limite della durata della vita umana è stato a lungo oggetto di accesi dibattiti, con studi recenti che sostengono che potremmo vivere fino a 150 anni o secondo cui non esiste un’età teorica massima per gli esseri umani.

La nuova ricerca, pubblicata su Royal Society Open Science, entra nel dibattito analizzando nuovi dati sui supercentenari – persone di 110 anni o più – e semi-supercentenari, di 105 anni o più.

Mentre il rischio di morte generalmente aumenta durante la nostra vita, l’analisi dei ricercatori mostra che il rischio alla fine si stabilizza e rimane costante, 50-50.

“Oltre i 110 anni si può pensare di vivere un altro anno come se fosse quasi come lanciare una moneta,” ha spiegato Anthony Davison, professore di statistica presso il Politecnico federale di Losanna (EPFL), che ha guidato la ricerca. “Se esce testa, allora vivrai fino al tuo prossimo compleanno, in caso contrario, morirai ad un certo punto entro il prossimo anno,” ha dichiarato ad AFP.

Sulla base dei dati finora disponibili, sembra probabile che gli esseri umani possano vivere almeno fino a 130 anni, ma l’estrapolazione dai dati “implicherebbe che non ci sono limiti alla durata della vita umana,” ha concluso la ricerca.

Le conclusioni corrispondono ad analisi statistiche simili condotte su set di dati di persone molto anziane. “Questo studio però rafforza queste conclusioni e le rende più precise perché ora sono disponibili più dati,” ha detto Davison.

Il primo set di dati studiato dal team è materiale appena rilasciato dall’International Database on Longevity, che copre più di 1.100 supercentenari di 13 Paesi.

Il secondo viene dall’Italia, ed è relativo ad ogni persona che abbia compiuto almeno 105 anni tra gennaio 2009 e dicembre 2015.

Uno su un milione

Lo studio prevede l’estrapolazione dai dati esistenti, ma Davison ha affermato che si trattava di un approccio logico. “Qualsiasi studio sulla vecchiaia estrema, sia statistico che biologico, comporta l’estrapolazione,” ha precisato. “Siamo stati in grado di dimostrare che se esiste un limite inferiore a 130 anni, avremmo dovuto essere in grado di rilevarlo utilizzando i dati ora disponibili,” ha aggiunto.

Tuttavia, solo perché gli umani possono teoricamente raggiungere 130 o oltre, non significa che probabilmente sarà qualcosa che vedremo presto.

Tanto per cominciare, l’analisi si basa su persone che hanno già raggiunto l’impresa relativamente rara di arrivare a ben oltre 100, e anche all’età di 110 anni, le possibilità di arrivare a 130 sono “circa una su un milione… non impossibile ma molto improbabile,” ha affermato Davison.

L’esperto ritiene che che potremmo vedere persone raggiungere i 130 entro il secolo, poiché più persone raggiungono lo status di supercentenario, aumentando le possibilità che una di queste diventi quell’uno su un milione.

“In assenza di importanti progressi medici e sociali, però, è altamente improbabile che vengano osservate età molto superiori a questa,” ha aggiunto.

La persona più anziana mai vissuta è la francese Jeanne Calment, morta nel 1997 all’età confermata di 122. La sua vera età è stata oggetto di alcune controversie, ma nel 2019 diversi esperti hanno affermato che una revisione delle prove ha confermato la sua età.

Altri pretendenti al trono di persone più anziane hanno ancora molta strada da fare. La persona vivente più anziana al mondo è al momento Kane Tanaka, 118 anni.