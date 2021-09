La fionda gravitazionale: la natura pareggia sempre i propri conti

Sulla Terra, i combustibili sono una risorsa limitata e preziosa, nello Spazio, scambiamo liberamente energia con gli altri pianeti. Come affermato da Arthur C. Clarke nel 1987, “la natura pareggia sempre i propri conti”, riferendosi al fatto che l’energia nell’universo viene sempre conservata: nulla si crea e nulla si distrugge. Per questo motivo, far volare veicoli spaziali nel Sistema Solare significa gestire in modo intelligente l’energia, a seconda di dove vogliamo andare, sottraendola o trasferendola ai pianeti di passaggio. Questo trasferimento di energia viene chiamato fionda gravitazionale, o swing-by planetario, in assenza del quale non sarebbe stato possibile esplorare così tanti punti del Sistema Solare come abbiamo fatto finora.

Quando si tratta di orbite, le dimensioni contano

Nello Spazio, spiega l’Agenzia Spaziale Europea in un approfondimento, “accelerare” o “rallentare” ha senso solo in relazione a un altro oggetto. Un treno può andare a 70 km all’ora rispetto a un passeggero fermo in uno scalo ferroviario, ma visto dal Sole, il movimento del treno include anche il movimento della Terra mentre orbita e gira su sé stessa. Tutto è relativo.

Spesso, quando parliamo di movimenti dei pianeti e dei veicoli spaziali nel Sistema Solare, ci riferiamo alla loro “energia orbitale”, un valore correlato direttamente alle dimensioni dell’orbita di un oggetto. Plutone, ai margini del Sistema Solare, viaggia in un’orbita decisamente più grande rispetto a quella di Mercurio, il pianeta più vicino al Sole: in altre parole, l’energia orbitale di Plutone è di gran lunga superiore a quella di Mercurio. Per mandare un veicolo spaziale su Mercurio, dobbiamo quindi tenere conto dell’orbita di questo pianeta. Quando fu lanciato BepiColombo, la sua energia orbitale era la stessa del nostro pianeta natale. Pertanto, BepiColombo deve usare una enorme quantità di propellente per essere in grado di “frenare”, oppure può perdere dell’energia volando in prossimità di pianeti vicini. Lo stesso vale al contrario per viaggiare verso il Sistema Solare esterno. Per entrare in un’orbita a una maggiore distanza dal Sole, un veicolo spaziale come Juice – la prossima missione dell’ESA su Giove – dovrà sottrarre energia orbitale alla Terra, a Venere e a Marte.