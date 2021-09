Clima e geofisica: la fusione del ghiaccio polare sta deformando la crosta terrestre

MeteoWeb

Lo scioglimento delle calotte polari non sta solo determinando l’innalzamento del livello del mare, ma sta anche deformando la superficie sottostante della Terra, e alcuni degli effetti sono visibili per migliaia di chilometri: lo rivela un nuovo studio, pubblicato su Geophysical Research Letters.

La crosta terrestre si sta alzando e si sta espandendo mentre il peso del ghiaccio in Groenlandia, Antartide e isole artiche diminuisce. Il movimento non è enorme, con una media di meno di un millimetro all’anno, ma c’è, e interessa molto terreno.

Entra in gioco anche un circolo vizioso, perché quando il substrato roccioso sotto il ghiaccio si sposta, questo a sua volta influenza il modo in cui il ghiaccio continua a sciogliersi e a rompersi. Una piena comprensione di questo processo è essenziale per potere realizzare modelli che rappresentano come potrebbe apparire il nostro mondo in futuro.

“Gli scienziati hanno svolto molto lavoro direttamente sotto le calotte glaciali e i ghiacciai,” ha affermato la geofisica Sophie Coulson, del Los Alamos National Laboratory nel New Mexico. “Quindi sapevano che avrebbe definito la regione in cui si trovano i ghiacciai, ma non si erano resi conto che era su scala globale“.

Diversi studi precedenti hanno documentato il sollevamento che può verificarsi quando le calotte glaciali si sciolgono, ma Coulson e i suoi colleghi hanno esaminato più da vicino gli spostamenti orizzontali e in riferimento ad un’area più ampia: hanno scoperto che le deformazioni possono variare significativamente di anno in anno.

In alcune aree, i ricercatori hanno scoperto che il movimento orizzontale supera effettivamente il movimento verticale. Si sono avvalsi di dati satellitari e misurazioni sul campo che coprono gli anni dal 2003 al 2018 per misurare il movimento della crosta in tre dimensioni.

Questa estensione della crosta può effettivamente richiedere migliaia di anni: lo studio ha rilevato che alcuni cambiamenti si verificano ancora sulla superficie terrestre dalla fine dell’ultima era glaciale, circa 11.000 anni fa.

“Su scale temporali recenti, pensiamo alla Terra come una struttura elastica, mentre su scale temporali di migliaia di anni, il nostro pianeta si comporta più come un fluido che si muove molto lentamente,” ha spiegato Coulson.

“I processi dell’era glaciale impiegano molto, molto tempo per verificarsi, e quindi possiamo ancora vederne i risultati oggi“.

I ricercatori hanno paragonato l’effetto della banchisa con una tavola di legno che viene spinta sull’acqua: quando la tavola viene rimossa e il peso sparisce, il liquido si espande per riempire lo spazio disponibile, e lo stesso accade con la crosta terrestre.

Con il tasso di scioglimento dei ghiacci che continua ad aumentare in tutto il mondo, è importante che gli scienziati siano in grado di comprendere quale impatto sta avendo sulla forma della superficie terrestre, anche se gli spostamenti sono relativamente ridotti ogni anno.

Questo nuovo studio fornisce dati più dettagliati su ciò che sta accadendo di quanto mai accaduto prima, e questo è utile non solo per studiare lo scioglimento del ghiaccio e i cambiamenti nella forma della Terra, ma anche per molti altri campi di studio scientifico.

“Comprendere tutti i fattori che causano il movimento della crosta è davvero importante per una vasta gamma di problematiche relative alle scienze della Terra,” ha concluso Coulson. “Ad esempio, per osservare con precisione i movimenti tettonici e l’attività sismica, dobbiamo essere in grado di separare questo movimento generato dalla moderna perdita di massa di ghiaccio“.