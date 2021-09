“La mano di Dio”: la FOTO pubblicata dalla NASA diventa virale

MeteoWeb

Sono tante le immagini insolite che spesso arrivano dallo Spazio, e la NASA pubblica spesso scatti mozzafiato di telescopi e osservatori spaziali.

Un post sul profilo Instagram dell’Agenzia in particolare è diventato virale nelle ultime ore: ritrae quella che appare come un’enorme mano che si estende nella profondità dello Spazio, tanto che gli utenti l’hanno ribattezzata “La mano di Dio“.

L’immagine è stata realizzata dal Chandra X-Ray Observatory, e ritrae una nebulosa, la cui forma assomiglia a una gigantesca mano cosmica che si allunga nello Spazio verso un muro di gas rossastro. Soprannominata “Cosmic Hand Hitting a Wall” o MSH 15-52, la struttura in realtà è composta dai resti di una stella esplosa, i detriti di una supernova, l’onda d’urto dell’esplosione, una nebulosa che emette raggi X spazzata via da una pulsar, una stella di neutroni. Tutte le varie componenti si sono unite insieme e assomigliano alle dita e al palmo di una mano. Si calcola che la luce dell’esplosione abbia raggiunto la Terra circa 1.700 anni fa.