Marte: Ingenuity inarrestabile, la NASA estende la missione del drone a tempo indeterminato

Doveva volare solo 5 volte: eppure, l’elicottero Ingenuity della NASA ha completato 12 voli e non ha intenzione di fermarsi.

Dato il suo straordinario e inaspettato successo, l’Agenzia spaziale statunitense ha esteso a tempo indeterminato la missione del drone da 1,8 kg.

L’elicottero è diventato compagno di viaggio del rover Perseverance, la cui missione principale è cercare segni di vita passata su Marte.

“Tutto funziona molto bene,” ha affermato Josh Ravich, a capo del team di ingegneria meccanica di Ingenuity. “Stiamo andando meglio in superficie di quanto ci aspettassimo“.

I dubbi iniziali erano molti: l’aria su Marte ha una densità equivalente solo all’1% di quella dell’atmosfera terrestre. A titolo di confronto, pilotare un elicottero su Marte sarebbe come farne volare uno a circa 30 km dalla superficie terrestre.

Non è stato facile neppure arrivare su Marte, tanto per iniziare. Ingenuity ha dovuto resistere allo shock iniziale del decollo dalla Terra e poi dell’atterraggio del 18 febbraio sul Pianeta Rosso dopo un viaggio di sette mesi attraverso lo Spazio, nella “pancia” del rover.

Una volta nel nuovo ambiente, il minuscolo elicottero ha dovuto sopravvivere al freddo glaciale delle notti marziane, traendo calore dai pannelli solari che caricano le batterie durante il giorno. Inoltre, i suoi voli sono guidati da una serie di sensori, dato che il ritardo di 15 minuti nelle comunicazioni dalla Terra rende impossibile la guida in tempo reale.

Il 19 aprile, Ingenuity ha effettuato il suo primo volo, entrando nella storia come il primo velivolo a motore a volare su un altro pianeta.

Superando tutte le aspettative, ha volato altre 11 volte.

“Siamo stati effettivamente in grado di gestire venti maggiori di quanto ci aspettassimo,” ha dichiarato Ravich all’AFP.

“Penso che con il terzo volo abbiamo effettivamente raggiunto tutti i nostri obiettivi ingegneristici… (e) ottenuto tutte le informazioni che speravamo di ottenere,” ha detto Ravich, che lavora per il famoso Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, che ha sviluppato il elicottero.

Da allora, Ingenuity ha volato fino a 12 metri e il suo ultimo volo è durato 2 minuti e 49 secondi. In tutto, ha coperto una distanza di 2,5 km.

A maggio, Ingenuity ha effettuato la sua prima missione di sola andata, atterrando al di fuori dell'”aeroporto” relativamente pianeggiante che era stato accuratamente selezionato come sede iniziale.

Non tutto è andato liscio: il suo 6° volo, ad esempio, ha destato un po’ di preoccupazione. Dopo essere stato pericolosamente sbilanciato da un malfunzionamento, il piccolo velivolo è stato in grado di riprendersi. È atterrato sano e salvo e il problema è stato risolto.

Ingenuity viene ora inviato a esplorare la strada per Perseverance, utilizzando la sua fotocamera a colori ad alta risoluzione. Lo scopo è duplice: tracciare un percorso sicuro per il rover, e valutare aree di interesse scientifico, soprattutto in termini geologici.

Ken Farley, a capo del team scientifico di Perseverance, ha spiegato come le foto scattate da Ingenuity durante il suo 12° volo abbiano mostrato che una regione soprannominata South Seitha era meno interessante di quanto gli scienziati avessero sperato.

Di conseguenza, il rover potrebbe non essere inviato in quella zona.

Ora, dopo più di 6 mesi sul pianeta rosso, in teoria, l’elicottero dovrebbe essere in grado di continuare a funzionare per un po’ di tempo, ma l’imminente inverno marziano sarà impegnativo.

Gli ingegneri della NASA, dati dei voli di Ingenuity alla mano, stanno già lavorando ai suoi successori di prossima generazione.

“Qualcosa tra i 20 e i 30 chilogrammi forse, in grado di trasportare carichi scientifici,” ha precisato Ravich.

Quei carichi utili futuri potrebbero includere i campioni di roccia raccolti da Perseverance.

La NASA sta pianificando di recuperare quei campioni durante una missione futura in collaborazione con l’ESA, probabilmente nel 2031.