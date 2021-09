La navetta Dragon lascia la ISS: rientro sulla Terra con splashdown nell’Atlantico

MeteoWeb

Dopo un mese di ‘parcheggio’ al boccaporto del modulo Harmony, la navetta Dragon di SpaceX si è distaccata dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per fare ritorno sulla Terra. La navetta si e’ distaccata sotto la supervisione dell’astronauta della NASA Shane Kimbrough quando in Italia erano le 15:12. Una prima accensione dei suoi propulsori le permettera’ di spostarsi a distanza di sicurezza dalla ISS, per poi deorbitare e iniziare il rientro verso l’atmosfera terrestre.

Il viaggio si cooncludera’ domani, quando in Italia saranno le 5 del mattino, con uno splashdown controllato nell’oceano Atlantico, davanti alla costa della Florida. Attesa per il carico di esperimenti scientifici, che verra’ recuperato e trasportato al Kennedy Space Center nel piu’ breve tempo possibile per minimizzare gli effetti della ritrovata gravita’ terrestre.

La Dragon era giunta in orbita lo scorso 30 agosto con un carico di oltre due tonnellate tra materiali scientifici e rifornimenti per l’equipaggio, compresi frutta e gelati.