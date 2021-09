La tempesta tropicale Mindy investe la Florida, rischio inondazioni e tornado [MAPPE]

MeteoWeb

La tempesta tropicale Mindy ha raggiunto la costa della Florida nelle scorse ore, poco dopo essersi formata nel Golfo del Messico. Mindy ha effettuato il landfall sull’isola di Saint Vincent, nel Nord-Ovest dello Stato USA e si muove in direzione nord-est ad una velocità di 33 km/h, con venti fino a 45 km/h.

Forti piogge sono previste fino a giovedì mattina per il Panhandle, per la parte meridionale della Georgia e in South Carolina.

“Inondazioni e tornado sono possibili“, secondo l’agenzia di gestione delle emergenze della Florida.