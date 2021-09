Le Frecce Tricolori a Monza: spettacolo nel cielo prima del Gran Premio di Formula 1 – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È in corso il Gran Premio di Formula 1 a Monza. Dopo l’inno di Mameli e prima del via della gara, le Frecce Tricolori hanno disegnato la bandiera italiana nel cielo di Monza, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo.

È un appuntamento tradizionale per l’Aeronautica Militare: non c’è Gran Premio di Monza senza le acrobazie delle Frecce Tricolori. Il prossimo 18 e 19 settembre, le Frecce Tricolori celebreranno il loro 60° anniversario presso la base aerea di Rivolto, sede storica della Pattuglia Acrobatica Nazionale.