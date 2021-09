Previsioni Meteo: oggi locali rovesci e temporali verso l’estremo Sud

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, la circolazione si è fatta un po’ più settentrionale con aria associata, tuttavia, non particolarmente umida anzi in prevalenza asciutta e condizioni prevalenti di ampio soleggiamento. Tuttavia, i settori del medio-basso adriatico e quelli meridionali, complice anche una circolazione orientale al suolo pilotata da una debole bassa pressione tra lo Jonio e la Grecia, rimangono esposti a un moderata circolazione instabile dai settori balcanici-danubiani che tiene in vita una diffusa nuvolosità e ancora qualche precipitazione. Più nel dettaglio, in queste ore mattutine una diffusa nuvolosità è presente sull’Abruzzo centro-meridionale, ancor più sul Molise, sul Centro Nord della Puglia, anche su Est Campania, ma con precipitazioni piuttosto circoscritte, essenzialmente al Molise, qualcuna al Foggiano, rare e deboli su Sud Abruzzo e verso estremo Est Campania.

Nubi irregolari anche sulla Calabria, con addensamenti più intensi tra Gioia Tauro e il Nord Reggino associati a qualche rovescio o temporale, magari in estensione anche a qualche aree interna dell’Aspromonte. Nubi irregolari sparse, ma in genere più asciutto e soleggiato, sul resto del Sud e qualche nube in più anche sul Nord della Sicilia. Altrove, sole prevalente sul paese, salvo nubi basse e locali nebbie o foschie tra le pianure sudorientali del Piemonte e quelle sudoccidentali della Lombardia. Nelle ore pomeridiane, le previsioni meteo computano maggiori addensamenti sulle aree meridionali estreme, con qualche rovescio o temporale tra la Lucania, la Calabria e la Sicilia nordorientale, magari occasionalmente qualche fenomeno anche di moderata-forte intensità. Ancora un po’ di nubi irregolari sul medio-basso Adriatico e sui relativi settori appenninici, ma con maggiori schiarite soleggiate, ampio soleggiamento altrove, salvo un aumento di nubi sulle Alpi nordoccidentali. In serata, progressiva attenuazione di nubi e fenomeni sull’estremo Sud, ma ancora qualche precipitazione residua sul basso Tirreno, specie tra Reggino e messinese; sono attese nubi più intense, invece, tra Valle d’Aosta, alto Piemonte, Nordovest Lombardia, qui con arrivo di locali rovesci e temporali anche localmente di moderata o forte intensità. Sempre tempo in prevalenza stabile e ampiamente sereno altrove. Le temperature sono attese, secondo le previsioni meteo, più o meno stazionarie o in lieve calo sull’estremo Sud, con punte massime verso ì +31/+32°C, essenzialmente sulla Sicilia, valori mediamente compresi tra +22 e +27°C altrove in pianura, fino a qualche punta di +29/+30°C tra il medio-basso Tirreno e il Sud.