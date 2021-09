Previsioni Meteo: la tendenza per ottobre 2021

MeteoWeb

Eccoci a un appuntamento con le previsioni meteo sul lungo periodo, più nello specifico con la possibile evoluzione di massima del tempo per il mese di ottobre prossimo. Nell’aggiornamento di una decina di giorni fa, avevamo in qualche modo inquadrato la possibile evoluzione per la prima metà di ottobre, prospettando scenari circolatori all’insegna di correnti in prevalenza settentrionali, probabilmente fresche e anche instabili su diversi settori. In linea generale, una tendenza a circolazione settentrionale è grosso modo confermata e, stando agli ultimissimi dati, probabilmente prevalente per gran parte di ottobre, non solo per la prima metà.

Tuttavia, in un prospetto di circolazione prevalente da Nord, diverse simulazioni modellistiche disegnano possibili sfondamenti di nuclei di vorticità verso il Mediterraneo centrale o addirittura centro-occidentale. Questa variante circolatoria, potrebbe determinare maggiore dinamismo e anche maggiore instabilità rispetto a quella magari più circoscritta di derivazione direttamente settentrionale. La deviazione a Ovest di possibili nuclei instabili in quota potrebbe, infatti, attivare circolazione depressionarie anche al suolo decisamente più offensive con magari fasi in cui rovesci e temporali potrebbero mostrarsi più insistenti e anche più forti, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche in genere. Un tipo di circolazione, quindi, che potrebbe determinare occasioni per diverse piogge un po’ in lungo e in largo sulla penisola, magari piogge più probabili sulle regioni adriatiche e appenniniche relative, anche meridionali, nelle fasi di correnti più direttamente la Nord, piogge e temporali più forti e diffusi, in caso di sfondamento più a Ovest dei nuclei instabili con attivazione di basse pressioni sul Mediterraneo centro-occidentale. In riferimento alle temperature le previsioni meteo, sulla base delle simulazioni sul lungo termine, computano valori intorno alle medie stagionali o più spesso inferiori alle medie, quindi con un ottobre probabilmente più fresco della norma in via generale. Naturalmente torneremo a vagliare il possibile tempo per ottobre, sulla base di dati stagionali più freschi nel corso del mese di settembre.