Meteo, le temperature massime di oggi: +32°C a Oristano, +31°C a Enna, +18°C a Belluno

Oggi tempo in prevalenza asciutto e anche ampiamente soleggiato, tuttavia ancora con disturbi localizzati, dovuti a deboli infiltrazioni di aria umida provenienti dai settori occidentali in un campo anticiclonico ancora non ben consolidato. Per quanto riguarda le temperature, si registra un calo ancora più apprezzabile rispetto ai giorni precedenti, fino a 6°C in meno rispetto alla media sulle regioni del medio-basso Adriatico.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 22 settembre 2021, in alcune località italiane: