Le temperature massime di oggi: +34°C a Palermo, +33°C a Sassari, +24°C a Belluno

La circolazione barica a matrice occidentale subirà una lieve ondulazione con un moderato cavo d’onda in azione sull’Ovest Mediterraneo. Alle infiltrazioni di aria umida, si assocerà anche una certa attivazione di vorticità positive in prossimità della Sardegna e poi in estensione a tutto il medio-basso Tirreno, soprattutto in mare, ma anche verso la terraferma circostante.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 3 settembre 2021, in alcune località italiane: