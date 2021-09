Scienza: l’estinzione del Triassico causata da una mega eruzione in Amazzonia

MeteoWeb

Il massiccio rilascio di metano dalle rocce dei bacini dell’Amazzonia avrebbe innescato l’estinzione di massa di fine Triassico. Si tratta di circa. Un gruppo di ricerca internazionale guidato da Manfredo Capriolo dell’Università di Padova e ora al centro CEED dell’Università di Oslo in Norvegia ha individuato la presenza di metano in micrometriche goccioline fluide preservate nei cristalli delle rocce magmatiche dell’Amazzonia. Il metano è un gas serra molto impattante in atmosfera e il suo coinvolgimento nella crisi di fine Triassico era stato precedentemente ipotizzato, ma questa è la prima volta che il metano viene individuato in maniera diretta all’interno delle rocce magmatiche di fine Triassico.

“L’analisi di microscopiche inclusioni fluide intrappolate in cristalli magmatici di 201 milioni di anni ha fornito la prima evidenza diretta del rilascio di ingenti quantita’ di metano, prodotto dal riscaldamento di rocce ricche in materia organica, alla fine del Triassico” spiega Capriolo. “Simili evidenze di metano, derivante dall’interazione di Grandi Province Magmatiche con rocce sedimentarie durante le estinzioni di massa, saranno probabilmente individuate anche per altri eventi di simile intensità” aggiungono Omar Bartoli del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova e Angelo De Min dell’Università di Trieste. “Questo studio rappresenta un importante passo in avanti nella comprensione delle emissioni di gas serra dalla Grande Provincia Magmatica di fine Triassico, la cui attivita’ era sincrona con una delle piu’ catastrofiche estinzioni di massa nella storia della Terra” conclude Andrea Marzoli, Dipartimento di Terrotorio e Sistemi Agro-Forestali dell’Universita’ di Padova. Tutti i principali episodi di estinzione di massa negli ultimi 500 milioni di anni sono contemporanei a eventi magmatici eccezionali. Lo studio delle emissioni magmatiche di gas serra, che innescarono queste antiche crisi biotiche, possono contribuire alla comprensione dei possibili effetti dell’attuale cambiamento climatico.