Liguria, vasto incendio a Cisano Sul Neva: due forti esplosioni prima che le fiamme divampassero

MeteoWeb

Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi a Cisano Sul Neva, nel Savonese. In particolare le fiamme hanno interessato le zone boschive in frazione Cenesi. Alcuni residenti hanno riferito di aver sentito due forti esplosioni provenire dall’area in fiamme.

A favorire il propagarsi del fuoco è ora il vento, che sta ostacolando il lavoro dei vigili del fuoco. Diverse abitazioni rischiano di essere raggiunte dalle fiamme e alcune sono già state evacuate. La colonna di fumo è visibile da chilometri di distanza e sulla strada sono stati istituiti posti di blocco per impedire agli automobilisti di raggiungere la zona. Sul posto stanno operando diverse squadre di terra, due elicotteri e un canadair. La Regione ha chiesto l’intervento di un secondo Canadair. L’incendio interessa il monte Piccaro. La situazione è seguita dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e dal vicesindaco di Cisano sul Neva.