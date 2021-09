L’INGV partecipa alla IX edizione della “Settimana del Pianeta Terra”

MeteoWeb

Tutto pronto per la IX edizione della “Settimana del Pianeta Terra” che dal 3 al 10 ottobre coinvolgerà il pubblico di tutta Italia alla scoperta interattiva delle Geoscienze.

Fondamentale, infatti, è diffondere il rispetto per l’ambiente, la cura per il territorio e la consapevolezza dei rischi a cui siamo esposti: perché una società più informata è una società più coinvolta.

Le Geoscienze sono nella nostra quotidianità e rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile a livello economico, sociale e ambientale del nostro Paese: riguardano risorse idriche, minerarie, energie, dinamica fluviale e costiera, protezione dai rischi geologici e idrogeologici, sismico e vulcanico, sicurezza ambientale e salute umana.

La Settimana del Pianeta Terra vuole far conoscere al grande pubblico le Geoscienze attraverso lo straordinario patrimonio geologico, ambientale, naturalistico e culturale del nostro Paese. Sia quello più spettacolare che quello meno conosciuto, ma non meno affascinante: quello che abbiamo la fortuna di avere proprio a due passi da casa.

Ecco i geoeventi di quest’anno con le ricercatrici e i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV):