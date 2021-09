Lo straziante VIDEO dell’ultima tigre della Tasmania sopravvissuta all’estinzione della sua specie

MeteoWeb

Il National Film and Sound Archive (NFSA) ha rilasciato filmati rimasterizzati e colorati mai visti prima dell’ultima tigre della Tasmania conosciuta, che era sopravvissuta – lei sola – all’estinzione della sua specie. Il filmato originale in bianco e nero, girato nel 1933 dallo zoologo e naturalista australiano David Fleay, è stato recentemente scansionato dalla NFSA secondo gli standard di archiviazione 4K e inviato agli esperti di colorizzazione in Francia. A causa della mancanza di immagini o filmati originali a colori, i coloristi francesi si sono basati su descrizioni scritte del tilacino, ovvero il lupo della Tasmania o lupo marsupiale o ancora lupo australe, un marsupiale carnivoro vissuto in Australia, Tasmania e Nuova Guinea.

“Queste descrizioni, combinate con disegni scientifici e recenti rendering a colori 3D dell’animale, ci hanno permesso di avere un’idea chiara di come dovrebbe apparire la pelliccia del tilacino”, afferma il colorista capo Samuel François-Steininger. “Ho lavorato a più di 100 film documentari e serie basati su archivi, la maggior parte dei quali molto complessi. Ma per il tilacino, ho affrontato un diverso tipo di sfida e responsabilità: dovevo occuparmi dei rari filmati e rendere omaggio all’ultimo rappresentante di una specie, scomparsa 85 anni fa“.

Il curatore della NFSA Vick Gwyn afferma che il processo di rimasterizzazione e colorazione ha portato maggiori dettagli all’immagine e continuerà a invitare a ri-immaginare e ricollegare il filmato. “Attraverso l’osservanza dei protocolli di conservazione digitale dell’archivio completo, speriamo che le persone applichino la propria percezione e stimolino la comprensione di questo straordinario animale, come ha fatto Samuel“, afferma Vick.

Il filmato è stato rilasciato in occasione della Giornata nazionale delle specie minacciate, che segna l’anniversario della morte di “Benjamin“, l’ultimo tilacino conosciuto presente nel filmato.