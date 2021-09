L’uragano Sam acquista potenza e diventa di 4ª categoria, rischio mareggiate nelle Piccole Antille [MAPPE]

MeteoWeb

Lontano dalla terraferma, l’uragano Sam ha acquistato potenza, diventando un uragano di 4ª categoria nell’Oceano Atlantico.

Non è in vigore alcuna allerta o avviso costiero al momento per Sam, che sabato sera si trovava a circa 1.595 km a est-sudest dalle Isole Sottovento settentrionali nel Mar dei Caraibi. Si muove in direzione ovest-nordovest a 13 km/h.

Secondo il National Hurricane Center, Sam fa registrare venti massimi sostenuti di 230 km/h, e potrebbe diventare ancora più forte nelle prossime ore con venti di 240 km/h.

Le mareggiate della tempesta potrebbero causare pericolose nell’area delle Piccole Antille all’inizio della prossima settimana, hanno precisato gli esperti.

Nel frattempo la tempesta subtropicale Teresa si è indebolita fino a diventare una depressione, a circa 240 km a nord delle Bermuda.