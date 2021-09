L’uragano Sam è un mostro di categoria 4: potrebbero formarsi altri 3 cicloni nell’Atlantico nei prossimi giorni

MeteoWeb

Mentre l’uragano Sam si è rafforzato in un mostro di categoria 4, ci sono almeno altri 3 sistemi a rischio di sviluppo tropicale nel bacino dell’Atlantico questa settimana. Dopo la formazione della tempesta subtropicale Teresa venerdì 24 settembre, rimangono solo altri due nomi nella lista per questa stagione e potrebbero essere utilizzati presto entrambi. È solo una questione di tempo prima che la stagione 2021 scivoli al terzo posto nella classifica per il numero di tempeste con nome di tutti i tempi in una singola stagione degli uragani.

L’uragano Sam si è rafforzato in una tempesta di categoria 4 ed il suo centro si trova ben al largo nell’Atlantico. Tuttavia, è in grado di provocare pericolose onde e correnti di risacca nel corso della settimana verso le Bahamas, le Bermuda e infine verso la costa nordorientale degli USA. Sam si trova circa 980km a est delle Isole Sottovento settentrionali e si sta spostando verso nord-ovest a 14km/h, informa il Centro Nazionale Uragani (NHC) degli USA. I venti di intensità di uragano si estendono fino a 65km dal suo centro. I suoi venti massimi sono saliti fino a 215km/h, rendendolo un uragano di categoria 4. Non sono state emesse allerte e si prevede che Sam rimanga un uragano maggiore fino alla fine di questa settimana, mentre vira verso nord su una traiettoria che manterrebbe il suo centro ben lontano dalla terraferma.

“Ci sono altri 3 sistemi che hanno il potenziale di diventare depressioni e tempeste tropicali questa settimana nel bacino dell’Atlantico”, spiega Dan Kottlowski, esperto di uragani di AccuWeather, aggiungendo che solo 2 probabilmente riceveranno un nuovo nome dalla lista del 2021. Uno dei candidati si trova qualche centinaia di chilometri a est della costa atlantica degli USA. Questo sistema ha una possibilità del 50% di diventare una depressione o una tempesta tropicale. “Se dovesse raggiungere lo stato di tempesta tropicale, probabilmente manterrebbe il nome Peter, poiché questo è il vecchio centro di circolazione dell’ex tempesta tropicale di inizio settembre”, spiega Kottlowski.

Venerdì 24, la tempesta subtropicale Teresa si è formata da una piccola parte dell’umidità residua di Peter ma non dal centro di circolazione. “Poiché Teresa non si è formata dal centro di quello che era un sistema tropicale con nome, le è stato dato un nome differente”, precisa l’esperto. Poiché conteneva sia caratteristiche tropicali che non tropicali, è stata definita come una tempesta subtropicale.

Indipendentemente dal fatto se Peter tornerà in vita o meno, il sistema non rappresenterà una minaccia per la terraferma. Anche se le Bermuda sono a poche centinaia di chilometri di distanza, il sistema probabilmente resterà debole e dovrebbe mantenersi a distanza dalle isole.

Migliaia di chilometri a sud-est del potenziale sistema Peter e a sud-est dell’uragano Sam, ci sono due onde tropicali che vengono monitorate per un ulteriore sviluppo tropicale durante la settimana. Entrambe queste caratteristiche sono emerse recentemente al largo della costa dell’Africa, come fanno le onde tropicali, ed entrambe si trovano in un ambiente che favorisce l’ulteriore rafforzamento dei sistemi nei prossimi giorni. Le acque in quell’area dell’Atlantico sono abbastanza calde (pari o superiori a +25,5°C) per lo sviluppo tropicale, il wind shear attualmente è basso e non c’è una notevole quantità di aria secca e polvere nelle vicinanze, secondo Kottlowski.

“Entrambe le tempeste hanno un’alta possibilità di diventare depressioni e tempeste tropicali questa settimana e in questo caso, verranno utilizzati i prossimi due nomi della lista per la stagione 2021”, afferma l’esperto. I nomi sarebbero Victor e Wanda. “Tuttavia, poiché entrambi i sistemi probabilmente entreranno in un muro di wind shear mentre si spostano nell’Atlantico intorno all’inizio del weekend, il processo di organizzazione e rafforzamento potrebbe non durare molto”, spiega Kottlowski. A causa dei previsti effetti limitanti del wind shear dal weekend in poi, i sistemi potrebbero non diventare uragani di fascia alta, potrebbero non diventare uragani affatto o potrebbero restare sistemi con un nome solo per poco tempo.

L’onda tropicale principale (quella più vicina all’Atlantico centrale) molto probabilmente si sposterà più ad ovest e potrebbe raggiungere le Isole Sottovento questo weekend o all’inizio della prossima settimana, se dovesse sopravvivere alla fascia di wind shear. L’onda tropicale più vicina all’Africa ha una possibilità più significativa di curvare verso nord-ovest nell’Atlantico centrale, dove non dovrebbe essere una preoccupazione per la terraferma.

Se la lista preselezionata di nomi per la stagione 2021 dovesse esaurirsi dopo Wanda, verrà utilizzata la lista supplementare preparata dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale. La lista sostituirà l’alfabeto greco, che è stato utilizzato per dare i nomi alle tempeste in due stagioni iperattive del passato: il 2020 e il 2005.

In alcuni momenti, la stagione degli uragani atlantici 2021 è stata testa a testa con la stagione record del 2020, che ha generato 30 tempeste con nome. Ma a questo punto, la stagione è rimasta indietro rispetto allo scorso anno per il numero di tempeste con nome finora. Lo scorso anno, entro il 24 settembre, si erano già sviluppate 23 tempeste con nome. Per superare la terza stagione più attiva mai registrata, servono altre due tempeste tropicali quest’anno. La stagione del 1933 attualmente si classifica al 3° posto con un totale di 20 tempeste con nome. La stagione del 2005 occupa il 2° posto con un totale di 28 tempeste con nome.