Maltempo, nubifragi in Emilia Romagna: allagamenti e alberi caduti a Forlì, auto sommerse – FOTO e VIDEO

Una forte ondata di maltempo questa mattina ha colpito il Forlivese, provocando allagamenti, strade chiuse, alberi caduti e un incendio causato probabilmente da un fulmine (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena per soccorso e assistenza.

A Forli’ in particolare due persone sono rimaste bloccate in auto in un sottopasso allagato. Sono stati entrambi estratti dai pompieri intervenuti con tre squadre e con l’ausilio di gommoni e autogru. Nessun ferito. Un’altra squadra e’ intervenuta in tangenziale di Forli’ per l’incendio di un’auto e successivamente per un incidente stradale, sotto al tunnel. Coinvolti quattro veicoli e c’e’ stato un ferito, preso in carico da Romagna Soccorso. In localita’ Sant’Andrea, nel comune di Forlimpopoli, una squadra di Vigili del Fuoco e’ intervenuta per un incendio di un quadro elettrico causato presumibilmente da un fulmine mentre a Forli’ un altro incendio e’ scoppiato per la rottura di un tubo del gas.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti, segnaliamo: 65mm a Imola, 61mm a Casola Canina, 46mm a Forlì, 43mm a Castel San Pietro Terme, 40mm a Tebano, 36mm a Faenza, 29mm a Correcchio Sillaro, 25mm a Centonara, 23mm a Castellina.

