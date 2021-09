MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, 5 settembre, la squadra dei Vigili del Fuoco di Milazzo, è intervenuta in località Piano Margi nel Comune di Castroreale (Messina), per soccorrere una famiglia rimasta con la propria autovettura in panne con condizioni meteo avverse nella zona montuosa.

La famiglia di quattro persone, di cui un minore ed un neonato, sono stati raggiunti prima che il buio rendesse più difficile la localizzazione.