Maltempo, conta dei danni tra Toscana e Lazio: a Bivigliano 8 feriti e 10 sfollati, a Tuscania “evento meteo straordinario”

E’ in corso la conta dei danni dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il Centro/Nord nelle scorse ore.

La Città Metropolitana di Firenze è stata colpita ieri pomeriggio da venti forti e grandine, che hanno causato caduta di alberi, tetti scoperchiati e allagamenti di sottopassi. La zona più colpita è stata quella del comune di Vaglia, in particolare nella frazione di Bivigliano. Questa mattina il sindaco, Leonardo Borchi ha tracciato un bilancio provvisorio, informando che a causa “dell’eccezionale grandinata” si registrano “8 feriti, di cui 3 hanno fatto ricorso al pronto soccorso; 110 segnalazioni tra Comune e vigili del fuoco per danneggiamenti di tetti, soprattutto a Bivigliano; 10 persone sfollate; circa 100 veicoli danneggiati fuori uso su tutto il territorio comunale“.

Anche nel capoluogo sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi caduti e rami. Volati via banchi e gazebo di un mercato nella zona del Campo di Marte.

Danni e disagi anche a Tuscania, nell’alta Tuscia, dove si è verificato un “evento meteorologico straordinario“, come lo definiscono dal Comune, che ha mandato in tilt il traffico locale. I pozzetti di scolo, infatti, non sono sono in grado di gestire fenomeni di questo tipo. Alcune vie e piazze di Tuscania sono completamente allagate. Gli operai, in queste ore, stanno intervenendo per tentare di risolvere le situazioni più pericolose.