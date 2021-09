Maltempo, forti piogge nelle Isole Eolie: disagi a Lipari, strade come fiumi trasportano a valle anche rifiuti

MeteoWeb

Le intense precipitazioni che si sono registrate nelle scorse ore nelle Isole Eolie hanno creato disagi soprattutto a Lipari: in via Tenente Mariano Amendola le strade si sono trasformate in fiumi, con residenti bloccati in casa e case e negozi allagati.

Partendo dal torrente, a valle è stato trasportato di tutto, anche rifiuti.

Segnalati allagamenti anche nel lungomare di Canneto.

A Calandra è stata invasa anche dalla pomice.

