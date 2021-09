Maltempo in Sicilia, violenta grandinata a Catania: chicchi come nocciole sulla città etnea

MeteoWeb

Una violenta grandinata sta colpendo Catania a causa di un violento temporale proveniente da Nord. In pochi minuti sono caduti 67mm di pioggia a Riposto, 34mm a Calatabiano, 31mm a Nunziata di Mascali. La temperatura è crollata a +18°C sulla costa colpita dal temporale, e la grandine imbianca strade, auto e balconi in molti paesi dell’hinterland etneo. Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: