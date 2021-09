Sicilia, violenta ondata di maltempo a Siracusa: allagamenti a Targia, tromba d’aria investe Rosolini [VIDEO]

MeteoWeb

Un violento nubifragio si è abbattuto nelle prime ore del mattino su Siracusa: segnalate numerose strade allagate con criticità maggiori in contrada Targia.

A Siracusa sono stati registrati 26 mm di pioggia, 33 mm ad Augusta.

In provincia il maltempo non dà tregua da ieri a Rosolini: una tromba d’aria (video in basso) ha scoperchiato alcuni tetti, caduti sulle strade, danneggiando diverse auto. Sul posto i Vigili del fuoco, per la messa in sicurezza degli edifici.

