Maltempo, ancora forti piogge in Toscana: allagamenti a Massa, Carrara e Forte dei Marmi

Forti temporali continuano a colpire la Toscana settentrionale, vicino al confine con la Liguria, dopo la giornata di intense piogge di ieri, in cui si sono raggiunti accumuli di quasi 250mm al confine con l’Emilia Romagna. Forti piogge hanno investito la regione anche nella mattinata odierna.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti, aggiornati alle ore 12:30, segnaliamo: 105mm a Montignoso, 91mm a Retignano, 87mm a Marina di Massa, 81mm a San Martino in Freddana, 75mm a Seravezza, 72mm a Stazzema, 54mm a Viareggio, 35mm a Pisa.

Disagi per la pioggia nella provincia di Massa-Carrara. Particolarmente pesante la situazione nei pressi della stazione di Massa: il sottopasso per raggiungere i binari questa mattina era completamente allagato, così come il vicino parcheggio per le auto. Allagate anche diverse strade tra Massa, Carrara e Montignoso, dove alcune arterie stradali sono state chiuse per precauzione.

La pioggia di stanotte e della prima mattina ha allagato le strade anche a Forte dei Marmi (Lucca). Griglie intasate e tombini pieni di foglie e cartacce hanno provocato allagamenti segnalati dagli abitanti che hanno subito disagi a case ed attività lavorative, così come negli spostamenti. La pioggia poi è cessata ed ha permesso il deflusso dell’acqua, ma la popolazione chiede di effettuare prevenzione per evitare il ripetersi di episodi simili, in particolare suggerisce una ricognizione delle griglie così da liberarle dove sono ostruite.

