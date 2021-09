Maltempo in Trentino: allerta meteo gialla per forti piogge in arrivo

MeteoWeb

La perturbazione annunciata ha già iniziato a mostrare i suoi effetti anche sul territorio trentino, ma gli esperti di Meteotrentino – spiega in una nota la Provincia – avvisano che nel pomeriggio-sera possono verificarsi temporali e pioggia più intensa.

La Protezione civile provinciale ha emesso un avviso di allerta gialla (ordinaria).

Le piogge risulteranno a tratti intense ed a carattere temporalesco nel corso del pomeriggio e tra questa sera e le prime ore di domani dovrebbero esaurirsi. Secondo la previsioni, sul Trentino sono attesi mediamente 20 – 40 mm di pioggia ma localmente si potranno registrare accumuli superiori a 50 – 60 mm. E’ inoltre possibile che su aree ristrette possano cadere 20 mm o più di pioggia in poche decine di minuti. A seguito delle previsioni meteo ed in base alle valutazioni effettuate, si ritengono possibili, a partire dal pomeriggio di oggi, domenica 19 settembre 2021, criticità dovute principalmente a: – erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. Non si escludono disagi per possibili problemi alla viabilità e alle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.